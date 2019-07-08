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Новости. Общество
18:00, 08 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Мэрия Петрозаводска призывает управляющие компании убирать крупногабаритный мусор с помоек

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Наведением порядка вокруг контейнерных площадок обязаны заниматься управляющие организации, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Обслуживанием контейнерных площадок для мусора, расположенных во дворах многоквартирных домов, а также наведением и поддержанием порядка вокруг них обязаны заниматься управляющие организации.

"На придомовых территориях расположены 252 контейнерные площадки, ответственность за их содержание лежит на управляющих организациях. И я обращаю внимание представителей управляющих компаний на необходимость постоянно контролировать состояние этих мест", – отметила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Специалисты администрации также напоминают горожанам, что рядом с территорией муниципального предприятия "Автоспецтранс" (Вытегорское шоссе», 82) продолжает работу стационарный пункт приема использованных автопокрышек, куда можно бесплатно сдать ненужную авторезину.

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Комментарии

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кир
2019-07-08 18:28:34
Деньги надо платить за сдачу резины. Иначе - фиг. Никто не понесёт. Свалят у контейнеров, либо по дороге на свалку. Всегда так делают.
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