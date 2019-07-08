Мэрия Петрозаводска призывает управляющие компании убирать крупногабаритный мусор с помоек

Наведением порядка вокруг контейнерных площадок обязаны заниматься управляющие организации, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Обслуживанием контейнерных площадок для мусора, расположенных во дворах многоквартирных домов, а также наведением и поддержанием порядка вокруг них обязаны заниматься управляющие организации.

"На придомовых территориях расположены 252 контейнерные площадки, ответственность за их содержание лежит на управляющих организациях. И я обращаю внимание представителей управляющих компаний на необходимость постоянно контролировать состояние этих мест", – отметила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Специалисты администрации также напоминают горожанам, что рядом с территорией муниципального предприятия "Автоспецтранс" (Вытегорское шоссе», 82) продолжает работу стационарный пункт приема использованных автопокрышек, куда можно бесплатно сдать ненужную авторезину.