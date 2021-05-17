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Мэрия Петрозаводска проверяет школы города на готовность к чрезвычайным ситуациям

Новости. Общество
13:02, 18 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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После трагедии в Казани сотрудники администрации карельской столицы проверяют выполнение мероприятий антитеррористической защищенности в городских школах.

В рамках контроля за выполнением мероприятий, направленных на антитеррористическую защищенность социальных объектов, специалисты мэрии посетили среднюю школу № 10 Петрозаводска.

В ходе планового инспектирования были проверены вопросы обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов (требований по передвижению автотранспорта, пожарной безопасности, трудового распорядка и т. д.).

Также специалисты оценили готовность сотрудников школы к действиям в случае угрозы или возникновения террористического акта, оснащение учреждения системами видеонаблюдения и сигнализации, своевременность реагирования частного охранного предприятия на получение тревожного сигнала.

По итогам инспектирования руководству школы были даны рекомендации по организации всех необходимых мероприятий, установлены сроки их выполнения.

Проверки будут продолжены.

Напомним, 11 мая в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в одной из городских школ, погибли девять человек, в том числе семеро детей.

После этого по всей стране был усилен контроль за обеспечением безопасности в образовательных учреждениях.

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Комментарии

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елпидифор
2021-05-18 15:04:48
Вы хоть поняли что-то из этой информации? Общие слова: Как можно за это время оценить некими "специалистами" администрации реальную "готовность сотрудников школы к действиям в случае угрозы..."
Ни слова об обеспечении школ охраной, а она должна осуществляться на государственном уровне, а не за счет родителей, вроде меня, отдававшего в свое время по 120 рублей на деда, дремавшего возле дверей школы.
Самуил
2021-05-18 14:48:15
А поциентов палаты №6 редко на прогулку выводят. Прибуяненные. Да и от компа не сразу оторвать получается.
Leopol'd
2021-05-18 13:23:14
Школы уже огораживали. Кое где двойной оградой. Только колючки, вышек и КСП не хватает. Сильно это помогло?
насмешница
2021-05-18 15:23:24
Leopol'd, помогло чему? Неужели если школьный двор это проходное доступное всем место, то это лучше или то же самое, что наличие изгороди?
врунофф
2021-05-18 14:14:50
Leopol'dишка, тебя на поводке надо выгуливать. Только сильно не поможет - все равно гадить на газоне будешь или в детской песочнице :)
Leopol'd
2021-05-18 14:52:53
врунофф, неужели Шариков приплод дать успел? Теперь под ником врунофф выступает?
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