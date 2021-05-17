Мэрия Петрозаводска проверяет школы города на готовность к чрезвычайным ситуациям

После трагедии в Казани сотрудники администрации карельской столицы проверяют выполнение мероприятий антитеррористической защищенности в городских школах.

В рамках контроля за выполнением мероприятий, направленных на антитеррористическую защищенность социальных объектов, специалисты мэрии посетили среднюю школу № 10 Петрозаводска.

В ходе планового инспектирования были проверены вопросы обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов (требований по передвижению автотранспорта, пожарной безопасности, трудового распорядка и т. д.).

Также специалисты оценили готовность сотрудников школы к действиям в случае угрозы или возникновения террористического акта, оснащение учреждения системами видеонаблюдения и сигнализации, своевременность реагирования частного охранного предприятия на получение тревожного сигнала.

По итогам инспектирования руководству школы были даны рекомендации по организации всех необходимых мероприятий, установлены сроки их выполнения.

Проверки будут продолжены.

Напомним, 11 мая в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в одной из городских школ, погибли девять человек, в том числе семеро детей.

После этого по всей стране был усилен контроль за обеспечением безопасности в образовательных учреждениях.