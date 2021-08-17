Мэрия Петрозаводска рассказала о ремонте городских дорог

Подрядчик завершает фрезерование Нойбранденбургской улицы, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Компания «АБЗ-Дорстрой» продолжает ремонт магистралей и тротуаров карельской столицы. В минувшие выходные подрядчик приступил к работам на Нойбранденбургской улице. На протяжении всей магистрали фрезеруют асфальт. Сегодня эти работы планируют завершить. Также на объекте устанавливают новый бортовой камень. Об этом сообщает мэрия Петрозаводска.

На улице Попова рабочие завершили устройство верхнего слоя покрытия на проезжих частях и приступили к асфальтированию тротуаров. На Олонецкой улице закончили фрезерование. В завершающей стадии укладка асфальтобетона на улице Маршала Мерецкова на участке от проспекта Александра Невского до Загородной улицы. На участке от набережной Ла-Рошель до проспекта Александра Невского подрядчик приступил к замене бортовых камней на тротуарах. Новые поребрики продолжают устанавливать и на Берёзовой аллее. Кроме того, замена бортовых камней ведётся на Октябрьском проспекте, а на Ключевой ремонтируют отдельные участки тротуаров.

На сегодняшний день работы полностью завершены на улицах Сыктывкарской, Пограничной, «Правды», Сулажгорской и Новосулажгорской, на Лесном проспекте и Пряжинском шоссе.

Ранее сообщалось, как разбитые дороги ремонтируют в отдаленном микрорайоне Петрозаводска.