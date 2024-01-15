Мэрия Петрозаводска расторгла 74 договора аренды и направила в суд 38 исков

В городской администрации активизировали работу по освобождению земельных участков.

Администрация Петрозаводска активизировала работу по расторжению договоров аренды и освобождению земельных участков, сообщили в паблике мэрии.



Как подчеркнули в группе, на основе доверенности Министерства имущественных и земельных отношений Карелии администрация карельской столицы вправе расторгать договоры аренды и требовать освобождения земельных участков.



Так, муниципалитет расторг 74 договора и направил 38 исковых заявлений в суд. Не дожидаясь принудительного исполнения решений и визитов приставов должники уже освободили 26 земельных участков.



В сообществе напомнили, что право требовать расторжения договора возникает при невнесении арендной платы более двух сроков подряд, а также при обнаружении иных существенных нарушений.



Узнать о наличии либо отсутствии недоимки можно с помощью инфоресурса «Проверка задолженности перед городским бюджетом». Жители могут обратиться также в «Петрозаводский центр учета имущества», который находится по адресу: проспект Ленина, дом 2 (каб.327, тел. 71-34-61; каб.321, тел. 71-36-05; каб.317А, тел. 71-35-19).



Реквизиты для оплаты размещены на официальном сайте администрации.