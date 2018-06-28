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Новости. Политика
11:35, 28 Июня 2018

Мэрия Петрозаводска разрешила КПРФ провести митинг против повышения пенсионного возраста

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Администрация Петрозаводска согласовала партии КПРФ проведение 7 июля митинга против повышения пенсионного возраста.

Протестная акция под названием "Мы против роста пенсионного возраста" состоится 7 июля на Студенческом бульваре с 12.00 до 13.30. Сбор участников назначен на 11.45.

Организатором выступил лидер карельского отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов.

Напомним, КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Фракция КПРФ уже внесла в Госдуму законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста. Коммунисты объявили всероссийскую акцию протеста против готовящейся реформы и стали инициаторами проведения всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

В Карелии идет сбор подписей под обращением к федеральным властям о недопустимости принятия "людоедского закона".

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