Мэрия Петрозаводска утвердила результаты голосования по выбору проектов для благоустройства

Общественная комиссия по реализации программы "Формирование комфортной городской среды" утвердила результаты рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства в Петрозаводске.

На заседании комиссии председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова представила результаты онлайн-голосования, проходившего с 12 по 14 ноября.

Победителем опроса стал Соломенский парк, который получил 1718 голосов. На втором месте парк "Иван Царевич" - 810 голосов. На третьем Новодревлянский сквер - 801 голос. У Приозерного парка - 795 голосов. Он занял четвертое место. На пятом месте территории в районе детского сада №99, школы № 34 и детского сада № 100, на шестом - парк Сулажгорского кирпичного завода, седьмой - сквер "Кукковский петух".

Большинством голосов члены общественной комиссии утвердили результаты онлайн-опроса. На следующем заседании будет определено количество территорий, которые предстоит благоустроить в 2020 году в зависимости от объемов финансирования.