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Новости. Общество
14:28, 15 Ноября 2019
фото: ©Сайт администрации Петрозаводска

Стало известно, какие территории в Петрозаводске будут благоустроены

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Голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий завершилось 14 ноября, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Победителем опроса является Соломенский парк, который получил 1718 голосов. На втором месте парк "Иван Царевич" –810 голосов. На третьем Новодревлянский сквер – 801 голос. У Приозерного парка – 795 голосов. Он занял четвертое место. На пятом месте территория в районе МДОУ "Детский сад № 99", МОУ "Средняя школа № 34", МДОУ "Детский сад № 100", на шестом –парк Сулажгорского кирпичного завода, седьмой – сквер "Кукковский петух".

Утвердить окончательные результаты голосования должна общественная комиссия по реализации программы "Формирование комфортной городской среды", которая будет собрана в ближайшее время.

В результате проверки ip-адресов выяснилось, что не все голоса были настоящими. Подозрительную активность решено не учитывать при подсчете. Из окончательного протокола были удалены 437 голосов, подлинность которых вызывает сомнение.

Напомним, 25 октября в Петрозаводске отменили результаты голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Сайт администрации Петрозаводска подвергся атаке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году будет проведено в ноябре на сторонней, более защищенной площадке. Горожанам будет представлен тот же перечень из 39 парков и скверов.

Выбрать территории для благуостройства удалось со второй попытки. 

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Комментарии

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2019-11-15 14:43:52
Не согласен с результатами. Соломенские куркули ночью накрутили голосов. Нужна тщательная проверка итогов голосования.
zanoza
2019-11-15 14:38:37
Хлипковатый сайт в Мэрии, раз подвержен атакам :)
Захар//чук
2019-11-15 14:52:08
zanoza, От воздействия из внутри он практически не защищён , тем и пользуются барыги .
zanoza
2019-11-15 14:57:37
Захар//чук, типа мой сайт, что хочу то и делаю :)
Захар//чук
2019-11-15 15:14:28
zanoza, Каждому чинушке надо теперь иметь свой управляемый сайт , типа Газвыборы . Потому что с таким народом можно и без должностей остаться ." Плохой " нынче народ , злой , голодный и недовольный .
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