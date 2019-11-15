Стало известно, какие территории в Петрозаводске будут благоустроены

Голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий завершилось 14 ноября, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Победителем опроса является Соломенский парк, который получил 1718 голосов. На втором месте парк "Иван Царевич" –810 голосов. На третьем Новодревлянский сквер – 801 голос. У Приозерного парка – 795 голосов. Он занял четвертое место. На пятом месте территория в районе МДОУ "Детский сад № 99", МОУ "Средняя школа № 34", МДОУ "Детский сад № 100", на шестом –парк Сулажгорского кирпичного завода, седьмой – сквер "Кукковский петух".

Утвердить окончательные результаты голосования должна общественная комиссия по реализации программы "Формирование комфортной городской среды", которая будет собрана в ближайшее время.

В результате проверки ip-адресов выяснилось, что не все голоса были настоящими. Подозрительную активность решено не учитывать при подсчете. Из окончательного протокола были удалены 437 голосов, подлинность которых вызывает сомнение.

Напомним, 25 октября в Петрозаводске отменили результаты голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Сайт администрации Петрозаводска подвергся атаке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году будет проведено в ноябре на сторонней, более защищенной площадке. Горожанам будет представлен тот же перечень из 39 парков и скверов.

Выбрать территории для благуостройства удалось со второй попытки.