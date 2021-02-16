Мэрия Петрозаводска заверила, что контролирует уборку города

Подрядчик ежедневно борется с наледью и расчищает снег в городе, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках контракта Городской комбинат благоустройства следит за чистотой и безопасностью общественных территорий карельской столицы. Подрядчик в ежедневном режиме борется с наледью и расчищает снег на объектах пешеходной инфраструктуры. В разных районах города задействованы техника и мобильные бригады.

Активно убирают снег и посыпают дорожки на Онежской набережной, бульварах Студенческом и Победы, в скверах Центральном и Элиаса Лённрота, на аллеях Каменноборской, Дружбы, Отцов, Воинской Славы, Героев, на площади Кирова, в парках Ямка, 50-летия Пионерской Организации, Зарецком, Берёзовая Роща.

Территорию сквера Вечный Огонь готовят к мероприятиям, посвящённым Дню защитника Отечества. Регулярно подрядчик трудится на велопешеходной дорожке, связывающей разные районы города.

Особое внимание сотрудники комбината уделяют городским лестницам. На спусках борются с образованием наледи и расчищают снег. Работы развернулись на улицах Вольной, Железнодорожной, Краснофлотской, Фрунзе, на Первомайском и Октябрьском проспектах, в районе Петрозаводского Лесотехнического Техникума, в Лобановском парке и на других территориях. Сегодня уборку ведут возле городских родников на Вольной улице, в парках Лесной Ключ и Петровский Родник.

За качеством и оперативностью мероприятий ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.