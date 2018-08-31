Мэрия предупредила о возможных "пробках" на Перевалке

В Петрозаводске будет временно затруднено автомобильное движение вблизи пересечения улиц Сыктывкарской и Мичуринской, предупреждает мэрия.

"В связи с производственной необходимостью в районе пересечения улиц Сыктывкарской и Мичуринской ограничение движение автотранспорта продлено до 22 часов 30 сентября", - сказано в сообщении городской администрации.

Причина ограничения проезда – выполнение земляных работ.