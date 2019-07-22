Мэрия предупредила владельцев терминалов на улицах Ровио и Репникова о демонтаже

Администрация карельской столицы предупредила о скором демонтаже терминалов на Кукковке и Ключевой.

По информации мэрии, собственникам терминалов в районе ул. Ровио, 19 и в районе улиц Ключевая – Репникова до 2 августа необходимо убрать и освободить земельные участки.