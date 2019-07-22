18:00, 22 Июля 2019
Мэрия предупредила владельцев терминалов на улицах Ровио и Репникова о демонтаже
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Администрация карельской столицы предупредила о скором демонтаже терминалов на Кукковке и Ключевой.
По информации мэрии, собственникам терминалов в районе ул. Ровио, 19 и в районе улиц Ключевая – Репникова до 2 августа необходимо убрать и освободить земельные участки.
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