Мэрия рассказала, чем порадует жителей Петрозаводска в День города

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Горожан порадуют концертами, салютом, гонкой на яхтах и другим, сообщили в мэрии Петрозаводска.
День города пройдет 29 июня на разных площадках Петрозаводска. Празднование будет посвящено 75–летию освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков.
На пл. Кирова пройдет выставка военной техники (более 20 действующих единиц, включая легенду Великой Отечественной войны - танк Т-34).
В створе пр. Ленина для горожан выступят музыканты, пройдет финал III Российского фестиваля туризма и красоты.
В акватории Онежского озера состоится фестиваль в честь 50-летия клуба любителей водного туризма (гонки на яхтакх).
А в полночь состоится праздничный салют.
С полной программой можно ознакомиться на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".
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