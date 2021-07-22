Мэрия рассказала, как подрядчик убирает Петрозаводск

Уборка мусора, покос травы и прополка цветов ведутся в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО «Городской комбинат благоустройства» продолжает работы по содержанию общественных территорий карельской столицы. Уборка мусора, покос травы и прополка цветов ведутся в разных районах города.

На этой неделе подрядчик приводит в порядок территории в скверах Кукковский Петух, Аквамарин, Нобельском, Кленовом и Мерецкова, в парках Приозерном, Беличий Остров, Зеленый Берег и Лес Победы.

Кроме того, мусор убирают в Песках, возле Каменного Карьера, на Березовой аллее и Первомайском проспекте, на аллеях Дружбы и Энтузиастов.

Также работники комбината благоустройства продолжают косить траву на общественных территориях в районе Сортавальского бульвара, улиц Калинина, Державина, Чернышевского, Кондопожской и Каменоборской, в Зарецком, Губернаторском и Нобельском парках, скверах Мерецкова и Библиотечном.

Цветочные зоны пропалывают у Дворца торжественных церемоний, на Онежской набережной, в Губернаторском парке, на аллее Дружбы и Лососинском шоссе.

За качеством и оперативностью проведения работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.