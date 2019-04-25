Мэрия ввела новые ограничения на производство земляных работ в Петрозаводске

Администрация столицы Карелии прекратила выдачу разрешений на производство земляных работ любым компаниям, кроме собственников земельных участков.

Это следует из принятого на прошлой неделе постановления мэрии.

"Ранее правом получать соответствующий ордер были наделены не только собственники земельных участков или объектов капитального строительства, но и подрядные и субподрядные организации, что усложняло процесс контроля", – цитирует пресс-служба мэрии слова начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".