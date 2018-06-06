Мэрия выпустила памятку, как бороться с парковкой на газонах Петрозаводска

Администрация столицы Карелии обратилась к населению с просьбой принять участие в борьбе с парковкой автотранспорта на газонах и составила памятку, какие меры могут принять неравнодушные жители города.

Публикацию такого документа власти объяснили тем, что 9 июня 2018 года вступают в силу поправки к закону Республики Карелия "Об административных правонарушениях", согласно которым возвращается наказание за парковку на газонах.

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