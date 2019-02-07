Мэрия высказала претензии подрядчику из-за некачественной уборки дорог и улиц Петрозаводска

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник высказала претензии подрядчику по уборке улиц, сообщает городская администрация.

По итогам очередного объезда улиц карельской столицы, Ирина Мирошник высказала претензии подрядчику из-за наличия снежных валов на пешеходных переходах и остановках. Вызвало нарекания качество очистки магистральных улиц, а также внутриквартальных проездов.

"Несмотря на то, что с начала года в Петрозаводске выпало более трехмесячной нормы осадков, дороги должны быть приведены в нормативное состояние. Администрация изыскивает дополнительные средства на вывоз снега", - сказала Ирина Мирошник.

Компании "ТехРент" поручено в кратчайшие сроки привести дороги в нормативное состояние.

Глава Петрозаводска поручила комитету ЖКХ усилить контроль за работой подрядчика с актированием выявленных недостатков для последующего вынесения штрафных санкций.