Мертвого мужчину с разбитой головой обнаружили в центре Лахденпохьи в Карелии

В Лахденпохье нашли труп мужчины.

Об этом сообщается в паблике "Лахденпохья навсегда". В карельском Следкоме пока не подтверждают и не опровергают случившееся.

В паблике Лахденпохьи говорится, что на месте происшествия работала полиция.



Паблик "ВКонтакте" / "Лахденпохья навсегда"

"Предварительно после визуального осмотра криминала нет. Скорая констатировала смерть, - сообщается в группе, - умершего опознали. Он прибыл на лихтере с сырьем для фанерного комбината, но решил задержаться в городе. Вчера (11 июня) в районе 20.30 в сетевом магазине купил несколько бутылок дорогого алкоголя, одна из которых так и осталась неоткрытой. Вероятная причина смерти - остановка сердца вчера вечером, либо, присев на камушке, он задремал и в сонном состоянии упал, ударившись лбом о другой камень. Погибшему было 34 года. При нем не нашли мобильного телефона, хотя дорогой алкоголь имелся".