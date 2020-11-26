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26.11.2020 15:04

Мертвый мужчина обнаружен в поселке Карелии

Новости. Происшествия
11:58, 27 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com/Skyward Kick Productions
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В поселке Пиндуши Медвежьегорского района в одной из квартир обнаружено тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг, 26 ноября, дежурную службу МЧС обратился житель поселка Пиндуши, который сообщил, что его знакомый давно не выходит на связь, и попросил помочь открыть дверь в его квартиру.

На место выехали спасатели МЧС, при помощи шанцевого инструмента вскрыли двери квартиры и обнаружили тело мужчины, лежащее на полу.

По данному факту проводят проверку правоохранительные органы.

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Комментарии

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елпидифор
2020-11-27 12:06:46
Охренеть, какая новость!
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