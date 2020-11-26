Мертвый мужчина обнаружен в поселке Карелии

В поселке Пиндуши Медвежьегорского района в одной из квартир обнаружено тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг, 26 ноября, дежурную службу МЧС обратился житель поселка Пиндуши, который сообщил, что его знакомый давно не выходит на связь, и попросил помочь открыть дверь в его квартиру.

На место выехали спасатели МЧС, при помощи шанцевого инструмента вскрыли двери квартиры и обнаружили тело мужчины, лежащее на полу.

По данному факту проводят проверку правоохранительные органы.