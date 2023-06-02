Мессенджеры станут главным каналом связи между людьми, считают россияне

Регулярно пользоваться этими сервисами намерены больше 80% опрошенных.

70% россиян считают, что в будущем основным средством онлайн-общения станут мессенджеры. Это следует из результатов опроса, проведенного VK Мессенджером и исследовательским холдингом «Ромир», пишет издание «ТАСС».

Регулярно пользоваться мессенджерами в долгосрочной перспективе намерены более 80% опрошенных (среди подростков от 14 до 18 лет – 92%). 73% полагают, что в перспективе эти сервисы включат в себя практически все возможные услуги – например, через них можно будет оформить визу, записаться к врачу и оплатить квитанцию.

Самым важным свойством мессенджеров большинство респондентов назвали технологичность. Пользователи также обращают внимание на понятность интерфейса, скорость работы и отсутствие рекламы. Для 84% важна безопасность, в том числе возможность настроить двухфакторную аутентификацию и предупреждение о подозрительных звонках.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1 200 жителей крупных городов России старше 13 лет.