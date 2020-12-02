Мест для больных коронавирусом в ковид-центрах Карелии становится все меньше

В стационарах Карелии осталось всего 21,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась на 3 декабря до 21,6%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что сутками ранее этот показатель равнялся 24,3%.





По данным на 3 декабря, в стационарах находятся 750 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 621 - в состоянии средней тяжести, 112 тяжелобольных и четыре пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки еще 470 человек заразились коронавирусной инфекцией в республике.