Мест для больных коронавирусом в стационарах Карелии стало меньше

За сутки доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 25,6%.

На 29 января в ковид-центрах Карелии осталось 25,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Сутками ранее этот показатель составлял 26,1%.

По данным на 29 января, в стационарах находятся 681 житель республики, заболевший COVID-19. Из них 569 - в состоянии средней тяжести, 103 тяжелобольных и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки зарегистрирован 251 случай заражения коронавирусной инфекцией в Карелии, три человека умерли. Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии составляет 35668 человек. Всего в республике скончались 225 пациентов с коронавирусной инфекцией.