Места захоронения павших от сибирской язвы животных в Петрозаводске оградили бетонной стеной

Территория более чем в 27 тысяч квадратных метров надежно защищена от доступа людей и животных.

Ветеринарная служба совершенствует биологическую безопасность сибиреязвенного скотомогильника в Петрозаводске, сообщили в паблике Минсельхоза Карелии.



Как рассказали в источнике, бюджетное учреждение Республиканский центр ветеринарии и консультирования принимает необходимые меры для обеспечения безопасности сибиреязвенного захоронения, расположенного на территории гражданского кладбища в Сулажгоре.

Год назад это захоронение было передано из муниципальной собственности Петрозаводского городского округа в собственность республики и закреплено за учреждением госветслужбы.





В этом году центр ветеринарии с привлечением целевых средств регионального бюджета заключил госконтракт на полную реконструкцию ограждения скотомогильника.

Накануне подрядчик завершил работы. Ветхий деревянный забор сменило сплошное капитальное бетонное ограждение высотой более двух метров, оборудованное металлическими воротами и предупредительными аншлагами.

Вся территория места захоронения павших от сибирской язвы животных (произошло это в середине прошлого века), а это более 27 тысяч квадратных метров, надежно защищена от незаконного доступа людей и животных.