Местному населению пообещали свободный доступ на гору Воттоваара после появления там частного инвестора

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии подготовило разъяснения, что будет с заповедной горой Воттоваара после того, как прилегающую территорию получит в аренду частный инвестор.

В пресс-службе министерства подтвердили, что планируется организация аукциона для осуществления рекреационной деятельности на землях лесного фонда вблизи Воттоваары, которая имеет статус особо охраняемой природной территории.

"На текущий момент ведется подготовка документов для организации аукциона на лесной участок площадью 0,23 га, расположенном на расстоянии 3 км от горы. Аукцион является открытым, будет проведен в электронном виде на электронной площадке "Сбербанк АСТ", - сообщили в министерстве.

Ведомство разъяснило обязанности будущего арендатора.

"В соответствии с нормами лесного законодательства, лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов. Территория лесного фонда также не может отчуждаться, становится собственностью юридических и физических лиц", - говорится в сообщении.

БПРУ РК "Дирекция ООПТ" приступило к работе по подготовке необходимой документации для оформления участков в постоянное, бессрочное пользование. Учреждение планирует разместить объекты туристической инфраструктуры для "контролируемого туризма".

На Дирекцию ООПТ будут возложены обязательства по обеспечению пожарной и санитарной безопасности на участках земель лесного фонда, предоставленных в пользование.