Местные жители не могут выехать из поселка в Карелии из-за "дырявой" дороги (ФОТО)

Из-за плачевного состояния дороги в Беломорском районе рейсовый автобус не ездит.

В паблике "Беломорск|Официальная группа" сообщается, что по дороге не проехать.





"Второй день не ходит рейсовый автобус №6 на 19 шлюз и в поселок Водников. Таксисты отказываются везти пассажиров в этом направлении. Дорога к передвижению совершенно непригодна. Плиты сняли. А где дорога?", – написали обеспокоенные жители.



Люди не могут выехать из поселка из-за дороги, похожей на решето.