09:07, 28 Октября 2019
Местные жители не могут выехать из поселка в Карелии из-за "дырявой" дороги (ФОТО)
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Из-за плачевного состояния дороги в Беломорском районе рейсовый автобус не ездит.
В паблике "Беломорск|Официальная группа" сообщается, что по дороге не проехать.
"Второй день не ходит рейсовый автобус №6 на 19 шлюз и в поселок Водников. Таксисты отказываются везти пассажиров в этом направлении. Дорога к передвижению совершенно непригодна. Плиты сняли. А где дорога?", – написали обеспокоенные жители.
Люди не могут выехать из поселка из-за дороги, похожей на решето.
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