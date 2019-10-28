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Новости. Общество
09:07, 28 Октября 2019
фото: ©Паблик "Беломорск|Официальная группа"/Татьяна Каньшиева

Местные жители не могут выехать из поселка в Карелии из-за "дырявой" дороги (ФОТО)

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Из-за плачевного состояния дороги в Беломорском районе рейсовый автобус не ездит.

В паблике "Беломорск|Официальная группа" сообщается, что по дороге не проехать. 



"Второй день не ходит рейсовый автобус №6 на 19 шлюз и в поселок Водников. Таксисты отказываются везти пассажиров в этом направлении. Дорога к передвижению совершенно непригодна. Плиты сняли. А где дорога?", – написали обеспокоенные жители. 

Люди не могут выехать из поселка из-за дороги, похожей на решето. 

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