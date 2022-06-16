Место съемок культового фильма в Карелии благоустроят для приема туристов

Власти Карелии намерены благоустроить место съемок легендарного фильма «Любовь и голуби» в Медвежьегорске, чтобы возить туда туристов.

Этот проект обсуждался на совещании премьер-министра правительства Карелии Александра Чепика с рукуководителями органов власти по вопросам социально-экономического развития Медвежьегорского района.

Как сообщили в правительстве, уже заключен договор с подрядчиком на обустройство дорожной инфраструктуры на улице Нижняя, которая ведет к месту съемок фильма. Участок дороги отремонтируют и разместят там две стоянки для автомобилей. Работы намечено выполнить к сентябрю.

Ранее во время презентации проекта в правительстве речь шла также об обустройстве пешеходного маршрута, смотровой площадки и воссоздании фрагментов декораций к фильму.