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Новости. Погода
17:00, 25 Февраля 2018

Метель и морозы обещают синоптики в понедельник в Карелии


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Облачная с прояснениями погода ожидается 26 февраля в республике.

По данным карельского Гидрометцентра, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью -16, -21 градусов, местами, преимущественно на востоке до -28 градусов. Днем 13, 18 градусов мороза, местами до -23 градусов.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Временами снег, слабая метель. Ветер северо-восточный умеренный.Температура воздуха днем и ночью от 17 до 19 градусов мороза.

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