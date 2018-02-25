Метель и морозы обещают синоптики в понедельник в Карелии

Облачная с прояснениями погода ожидается 26 февраля в республике.

По данным карельского Гидрометцентра, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью -16, -21 градусов, местами, преимущественно на востоке до -28 градусов. Днем 13, 18 градусов мороза, местами до -23 градусов.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Временами снег, слабая метель. Ветер северо-восточный умеренный.Температура воздуха днем и ночью от 17 до 19 градусов мороза.