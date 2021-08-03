Между поселками в Пряжинском районе Карелии организован новый автобусный маршрут

Для жителей Эссойлы и Крошнозеро организован новый автобусный маршрут до Пряжи, сообщили в Минтрансе Карелии.

С 11 августа в связи с многочисленными обращениями граждан начнут осуществляться регулярные перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам №609 «Петрозаводск – Эссойла – Крошнозеро – Пряжа – Петрозаводск» и №609А «Петрозаводск – Пряжа – Крошнозеро – Эссойла – Крошнозеро – Петрозаводск».

Рейсы будет выполнять Государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Карелавтотранс – Сервис» на новых автобусах малого класса «Газель Next».

С расписанием движения автобуса по новым маршрутам можно будет ознакомиться в ближайшее время на сайте автовокзала Петрозаводска: http://avokzal.karelia.ru/.