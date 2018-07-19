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Новости. Культура
17:40, 19 Июля 2018

Международный фестиваль православного пения вновь пройдет на Валааме

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В следующие выходные, 28–29 июля, состоится IV Международный Свято-Владимирский фестиваль православного пения "Просветитель", сообщили в Минкультуры Карелии.

Каждый год остров Валаам собирает вместе выдающихся исполнителей православных песнопений из разных стран, чтобы представить зрителям величие и единство православной певческой культуры. Среди участников фестиваля этого года – хоровые коллективы из России, Белоруссии, Молдавии, Греции, Черногории и Финляндии.

Финские исполнители впервые за четырехлетнюю историю фестиваля "Просветитель" принимают участие в мероприятии: хор со 120-летней историей "Выборгские поющие братья" (Viipurin Lauluveikot) исполнит религиозные и светские композиции. В частности, Й"Почетный марш хора 1929", который специально для этого хора написал известный финский композитор Ян Сибелиус.

Всего 235 исполнителей выступят перед зрителями на специально оборудованном Певческом поле. Фестиваль "Просветитель" является не только культурным событием, но и просветительским проектом, основа которого – единство веры православных народов и многообразие их музыкальных культур.

Программа фестиваля "Просветитель" 2018 года посвящена подвигу Новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви. Новомученики и исповедники – православные святые, принявшие мученическую кончину за Христа или подвергавшиеся гонениям в период после Октябрьской революции 1917 года. Подвиг Новомучеников имеет особое значение для сохранения православной веры в России и для ее духовного возрождения в наши дни.

Художественный руководитель и режиссер фестиваля – Александр Бордак, российский дирижер, вокалист и композитор, художественный руководитель хора Валаамского монастыря.
Ведущий – актер театра и кино, народный артист России Валерий Михайлович Ивченко.

Традиционно в дни проведения фестиваля Валаамский монастырь принимает большое количество паломников и туристов. Для фестиваля организованы два специальных рейса на круизных теплоходах из Санкт-Петербурга и один из Великого Новгорода, увеличено количество рейсов метеоров из Приозерска и города Сортавала. В 2017 году остров Валаам посетили более 7000 зрителей, а за онлайн-трансляцией фестиваля следили более 20 тысяч зрителей из разных городов России.

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