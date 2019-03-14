Международный форелевый форум будет проходить в Карелии ежегодно

Участники первого форума – представители рыбохозяйственной отрасли из 9 стран мира – решили проводить такое масштабное мероприятие каждый год.

Форум прошел 12-13 марта в Петрозаводске и собрал более 350 человек. Была поддержана инициатива о ежегодном проведении мероприятия, по информации официальной группы в соцсети "Республика Карелия – Глава".

Представители власти, бизнеса и науки поддержали Карелию в ее работе по развитию отрасли. В водоемах республики в 2018 году вырастили более 27 тысяч тонн форели, возрастают объемы и переработки продукции аквакультуры.

На форуме отмечена важность реализуемого в Карелии комплексного подхода в вопросе развития сектора аквакультуры, необходимость строительства селекционно-племенных центров рыбоводства по обеспечению собственным посадочным материалом и завода по производству рыбных кормов.

Эксперты поддержали нашу республику и в вопросе создания дополнительных мощностей в формате установок замкнутого водоснабжения по выращиванию посадочного материала, внедрения современных природо- и ресурсосберегающих безотходных технологий.