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Международный форум организуют в Карелии в разгар пандемии за 2,5 млн рублей

Новости. Общество
11:22, 12 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Международный форум "Приграничное сотрудничество на Европейском Севере", проводимый в рамках празднования юбилея Карелии, должен состояться в Сортавале в конце октября.

На сайте госзакупок содержится информация об организации в Сортавале международного форума, посвященного приграничному сотрудничеству. Мероприятие должно проходить с 26 по 30 октября. Максимальная цена по договору составляет 2 млн 570 тыс. рублей. Заказчиком услуги выступает Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия. Закупка осуществляется у единственного поставщика.

В техническом задании указано, что исполнитель обязан провести не менее девяти мероприятий: круглый стол (открытие Форума), тематическая стендовая выставка, концертная программа с онлайн-трансляцией, шесть тематических экспертных сессий с онлайн-трансляцией.

Общее количество участников мероприятий – не менее 210 человек, заявлено в документации.

"Форум проводится в целях выработки модели устойчивого развития сферы культуры на приграничных территориях в условиях трансформации социокультурной среды.  Форум решает задачи создания условий для объединения профессионального экспертного сообщества по актуальным вопросам развития сферы культуры; укрепления потенциала организаций культуры по обе стороны границы в контексте развития приграничных территорий; обеспечения вклада и расширения возможностей международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры и искусства", - говорится в техзадании.

Мероприятия форума пройдут в Сортавале и Петрозаводске. Отмечается, что экспертные сессии и концертная программа будут транслироваться онлайн в сети Интернет. В частности указано, что зарубежные эксперты примут дистанционное участие в мероприятии.

Ранее сообщалось, что рост числа инфицированных коронавирусом в России может потребовать от оперштаба правительства и региональных властей принятия дополнительных решений.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-10-12 12:06:32
А вот здесь ПАО старательно зажмурится. Максимум сделает замечание.
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