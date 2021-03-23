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Международный кинофорум стартует 25 марта в Петрозаводске

Новости. Культура
18:20, 24 Марта 2021
фото: © Министерство культуры Карелии
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В столице Карелии с 25 по 31 марта пройдет кинофорум "Кино Карелии" INFF 2021.

Кинофорум стартует в Петрозаводске 25 марта в отеле "Карелия" и продлится до 31 марта включительно. За это время можно будет пообщаться с ведущими специалистами российской киноиндустрии.

По данным Ассоциации Продюсеров Кино и Телевидения, Карелия – один из наиболее востребованных регионов страны по уровню спроса на проведение съёмок. В свете этого основная миссия форума - всесторонне подготовить республику к тесному взаимодействию со съёмочными группами высокого уровня и запустить процесс законодательных изменений, которые поддержат кинопроизводство на территории Карелии.

Организаторы форума напоминают, что "снимать кино на территории республики – не только модно, но и экономически выгодно. Столичные кинокомпании получают новые локации в относительной территориальной близости и возможность снимать в комфортных условиях, а карельские специалисты кино, сферы услуг и туризма – заработать на сотрудничестве."

На кинофоруме можно будет посетить:
– Лекции и мастер-классы от ведущих специалистов кино
– Презентацию проекта интерактивной карты кинолокаций Карелии
– Семинар по экономическому взаимодействию Туризма и Кино
– Нетворкинг сессия для кино- и медиа-специалистов
– Стратегическую сессию по развитию кино Карелии
– Киновечеринку в ремесленно-медийном лофте Синий Коридор

Организован форум Представительством Союза Кинематографистов России в Карелии при финансовой поддержке АО "Корпорация развития Карелии".

Лекции и мастер-классы будут доступны к просмотру в режиме онлайн-трансляции в сообществе Союза Кинематографистов Карелии ВКонтакте. Все мероприятия бесплатные, для участия необходимо будет зарегистрироваться.

Более подробную информацию смотрите на сайте кинофорума: http://karelfilm.ru/inff-2021/

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