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Международный онкоцентр в Москве стал бесплатно лечить жителей Карелии

Новости. Общество
14:55, 05 Ноября 2020
фото: ММОЦ
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Московский международный онкологический центр (ММОЦ) начал оказывать бесплатные услуги по диагностике и лечению больных из регионов России, в том числе, из Карелии. 

Об этом сообщили в администрации ММОЦ.

Центр оказывает услуги по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

ММОЦ занимается лечением многих видов злокачественных новообразований, среди которых рак молочной железы, рак легкого, рак предстательной железы, рак шейки матки, рак яичников, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак толстой кишки, меланома.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-11-05 15:08:16
Сомневаюсь, однако. :)
Гость
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