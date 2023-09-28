Миграционная служба Финляндии нагрянет с проверками к студентам из Карелии

Проверка коснется всех студентов, получивших вид на жительство в Финляндии после июня 2022 года.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на Yle, миграционная служба проверит получающих образование в стране Суоми россиян, среди которых немало жителей Карелии. Финские власти считают, что кто-то из иностранцев поступил на учебу в Финляндию только ради вида на жительство, которое студенты получают на весь период обучения. Поэтому в зоне особого внимания в Суоми сейчас те, у кого вид на жительство появился после июня 2022 года.

Подробнее читайте в «МК в Карелии».