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Новости. Общество
22:19, 11 Ноября 2018
фото: starhit

Михаил Ефремов получил тортом в лицо во время спектакля

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Коллеги Михаила Ефремова творчески подошли к процессу празднования 55-летия заслуженного артиста России.

Накануне своего юбилея актер исполнял роль главврача психбольницы и легендарного комдива Чапаева в культовом спектакле Павла Урсула "Чапаев и Пустота". Во время спектакля в самый неожиданный для актера момент актер Павел Сборщиков, играющий в спектакле роль Сердюка, незаметно вынес прямо на сцену праздничный торт и запустил им имениннику в лицо. Зрительный зал поддержал шутку артиста бурными аплодисментами и выкриками с поздравлениями. Запущенный в лицо торт взбудоражил и самого именинника, известного своей непредсказуемостью. Эта шутка хоть и оказалась весьма неожиданной для Ефремова, но очень понравилась ему. Все присутствующие на сцене актеры поздравили своего коллегу с праздником.

И уже через минуту, как ни в чем не бывало, актеры вновь переключились на спектакль и продолжили игру. Оригинальный показ спектакля по одноименному роману Виктора Пелевина, открыл 18-ый сезон этой постановки. "Совершеннолетие" спектакля "Чапаев и Пустота" ознаменовалось еще и возвращением в труппу Гоши Куценко. По словам актера, он играл в этой постановке с самого начала и даже был продюсером проекта. И вот спустя десять лет вновь вернулся в любимый спектакль.

"Чапаев и Пустота"  – один из самых успешных и нестандартных спектаклей на современной российской сцене. Необычный литературный материал, смелая режиссура и звездный актерский состав вот уже 18 лет пользуются невероятным успехом у публики.

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