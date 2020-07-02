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Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в совершении смертельного ДТП

Новости. Общество
14:36, 03 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Михаил Ефремов не считает себя виновником громкого ДТП в центре Москвы, в котором погиб Сергей Захаров.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля, сообщает телеканал Москва 24.

"Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", – объяснил представитель защиты.

Напомним, восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце и столкнулся с машиной, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от травм в больнице.
 
 Московская прокуратура заявила, что в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом и ожидает решения суда. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
olonets
2020-07-03 15:40:26
В тюрьму его, и надолго.
Сергей
2020-07-03 15:31:45
пьянь и рвань оказалось
Театральный критик
2020-07-03 15:24:52
Миша борись
Гость
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