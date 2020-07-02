Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в совершении смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов не считает себя виновником громкого ДТП в центре Москвы, в котором погиб Сергей Захаров.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля, сообщает телеканал Москва 24.

"Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", – объяснил представитель защиты.

Напомним, восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце и столкнулся с машиной, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от травм в больнице.



Московская прокуратура заявила, что в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом и ожидает решения суда. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет