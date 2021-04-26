Микроавтобус потерял прицеп на оживленном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль с прицепом создал аварийную ситуацию на пересечении улицы Правда и проспекта Александра Невского.

Как сообщает ДТП ПТЗ, в минувший понедельник, 26 апреля в 13:45 на перекресте Правды и Невского произошло отсоединение прицепа от микроавтобуса.

Автобус двигался по улице Правды со стороны центра и потерял прицеп прямо на перекрестке.

После отсоединения неуправляемый прицеп выкатился на полосу встречного движения.

К счастью, обошлось без ДТП.

Происшествие зафиксировала видеокамера компании «Ситилинк».

Ранее автомобили в Петрозаводске раскидало по проезжей части после ДТП.