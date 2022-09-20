Микроавтобус протаранил легковушку в Петрозаводске и скрылся, водитель ищет очевидцев

Водитель автомобиля, пострадавшего в ДТП в Петрозаводске, обратилась к очевидцам с просьбой помочь найти скрывшегося виновника аварии.

Обращение хозяйки поврежденного автомобиля размещено в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По ее словам, ДТП произошло 6 октября с 19.45 до 19.50 на улице Володарского возле дома № 16. Там был припаркован ее Volkswagen Tiguan белого цвета. Когда она вернулась к автомобилю, то увидела, что он получил серьезные повреждения.

«У моей машины разбит весь перед, потёк радиатор, не на ходу. Очень существенные повреждения. Спасибо свидетелю, который подъехал позже и описал виновника», — написала женщина.

По словам этого свидетеля, в Volkswagen врезался грузовой микроавтобус жёлтого цвета марки Mercedes.

Водитель просит откликнуться очевидцев и оставила свой номер телефона: 89217279342