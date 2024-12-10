Микроавтобус вылетел с трассы в дерево на севере Карелии

В аварии на трассе «Кола» пострадала женщина.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили о проверке, которая проводится по факту ДТП, произошедшего в Беломорском округе на трассе «Кола» 11 декабря около 20.30 вечера.

По предварительной информации, 50-летний водитель микроавтобуса ГАЗ, двигаясь в направлении из Петрозаводска в Кемь, не учел дорожно-метеорологические условия. Машину занесло, она вылетела с трассы в кювет, ударившись в дерево.

В результате аварии травмы получила 51-летняя пассажирка, жительница Кеми. В лечебное учреждение ее доставили попутным транспортом.