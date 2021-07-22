Минэк Карелии заявил, что для сдерживания цен магазины «иногда торгуют себе в убыток»

Министерство экономического развития Карелии для сдерживания роста цен провело переговоры с торговыми сетями, работающими в республике.

В их числе «Пятерочка», «Лент» и «Сигма», сообщили в пресс-службе министерства.

«В настоящее время торговые сети реализуют комплекс мероприятий направленных на сдерживание роста цен, в том числе при формировании розничной цены на социально значимые продовольственные товары, торговыми сетями устанавливается минимальная торговая наценка, а иногда отрицательная торговая наценка, то есть предприятия торгуют в убыток», — говорится в сообщении.

Ранее Карелиястат провел опрос руководителей торговых организаций, который показал, что средний уровень торговой наценки во втором квартале 2021 года вырос до 25%.

Как в министерстве объяснили причины роста цен, и почему они должны снизиться, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».