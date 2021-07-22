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Минэк Карелии заявил, что для сдерживания цен магазины «иногда торгуют себе в убыток»

Новости. Общество
12:29, 27 Июля 2021
фото: pixabay

Министерство экономического развития Карелии для сдерживания роста цен провело переговоры с торговыми сетями, работающими в республике.

В их числе «Пятерочка», «Лент» и «Сигма», сообщили в пресс-службе министерства.

«В настоящее время торговые сети реализуют комплекс мероприятий направленных на сдерживание роста цен, в том числе при формировании розничной цены на социально значимые продовольственные товары, торговыми сетями устанавливается минимальная торговая наценка, а иногда отрицательная торговая наценка, то есть предприятия торгуют в убыток», — говорится в сообщении.

Ранее Карелиястат провел опрос руководителей торговых организаций, который показал, что средний уровень торговой наценки во втором квартале 2021 года вырос до 25%.

Как в министерстве объяснили причины роста цен, и почему они должны снизиться, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-27 13:41:08
никакого особого резона в поднятии цен нет. Все сделано специально, чтобы народ на улицы вывести, чтобы была революция.
Вася
2021-07-27 13:28:31
Кстати говорят на Кубе проституткам можно не платить, если она тебе не понравилась.
Беня
2021-07-27 14:47:32
Вася, наверно можно, как впрочем наверно можно огрести потом от сутенера :)
наташка
2021-07-27 13:21:43
КПСС на свалку истории ! Визжали они в 90-х. Требовали рыночную экономику, ельцина и чубаиса :)
Беня
2021-07-27 14:50:09
наташка, ну дык пусть жрут :)
Беня
2021-07-27 13:00:05
В убыток!? :) Ха!!! :)
У них действует закон сохранения наценки: сколько на одном товаре наценка убавилась, столько на другом товаре наценки присовокупилось :) типа эдакое "перекрестное субсидирование" :)
Щас там сети в ноль поиздержатся, ага :)
кир
2021-07-27 12:36:47
Кто будет работать себе в убыток? Россия изначально не заточена для рыночной экономики.
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