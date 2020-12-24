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Минэк объяснил, где почитать закон, смягчающий налоговую нагрузку на бизнес в Карелии

Новости. Экономика
12:43, 25 Декабря 2020
фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
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Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал закон, предусматривающий налоговые льготы для бизнеса в Карелии, с помощью которых власти попытались смягчить последствия отмены ЕНВД.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития Карелии.

"Закон Республики Карелия от 24.12.2020 № 2530-ЗРК "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия" опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 24.12.2020г. (Номер опубликования: 1000202012240020 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1000202..). Закон предусматривает введение налоговых послаблений по упрощённой системе налогообложения и расширение возможностей использования патентной системы налогообложения в связи с отменой единого налога на вмененный доход", - говорится в сообщении.

Согласно федеральному законодательству, все субъекты бизнеса, которые применяют ЕНВД, должны перейти на другие системы налогообложения с 1 января 2021 года.

Почему это сильно напугало бизнес, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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