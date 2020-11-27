Минэк опубликовал названия заведений общепита, нарушающих "антивирусные" запреты в Петрозаводске

Сотрудники органов исполнительной власти и полиции проверили, как рестораны, кафе и бары Петрозаводска выполняют распоряжение губернатора о правилах профилактики коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития Карелии.

"Были выявлены нарушения, которые могут способствовать распространению коронавирусной инфекции. Составлены акты для возбуждения дел об административных правонарушениях. Различные нарушения выявлены в баре "Пинта" (Лососинское шоссе, 38к1), баре разливных напитков "Чешский дворик" (ул. Сортавальская, 2), магазине пива "Чешский домик" (ул. Куйбышева, 22)", - говорится в сообщении.

Основные нарушения были связаны с продолжением работы после 23 часов, отсутствием стационарного диспенсера, защитных очков и перчаток у персонала, масок у посетителей при входе в помещение.