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Минэк опубликовал названия заведений общепита, нарушающих "антивирусные" запреты в Петрозаводске

Новости. Общество
18:38, 28 Ноября 2020
фото: Сергей ФАДЕИЧЕВ/ТАСС
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Сотрудники органов исполнительной власти и полиции проверили, как рестораны, кафе и бары Петрозаводска выполняют распоряжение губернатора о правилах профилактики коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития Карелии.

"Были выявлены нарушения, которые могут способствовать распространению коронавирусной инфекции. Составлены акты для возбуждения дел об административных правонарушениях. Различные нарушения выявлены в баре "Пинта" (Лососинское шоссе, 38к1), баре разливных напитков "Чешский дворик" (ул. Сортавальская, 2),  магазине пива "Чешский домик" (ул.  Куйбышева, 22)", - говорится в сообщении.

Основные нарушения были связаны с продолжением работы после 23 часов, отсутствием стационарного диспенсера, защитных очков и перчаток у персонала, масок у посетителей при входе в помещение.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-11-28 19:14:27
На правах рекламы? Куда пойти после 11 вечера.
агрекалчнутый
2020-11-28 19:12:25
Какие клиенты, такой и персонал. Заколотить досками ворота, пивное пойло слить в канаву, делов то.
Гость
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