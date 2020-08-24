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Минэк разъяснил, как туристам можно отдохнуть в Карелии и получить обратно потраченные деньги

Новости. Общество
12:28, 25 Августа 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС
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Крупнейшие турфирмы и отели Карелии подготовили туры, при бронировании которых можно получить обратно часть потраченных денег - государственная программа утверждена правительством России.

Министерство экономического развития Карелии представило перечень турфирм и отелей республики, участвующих в программе.

"Крупнейшие туроператоры региона, среди которых Лукоморье, Калева тур, Алем тур, ИнтурЛидер, Сааристо-тур, Скантур-регион, представили порядка 24 разнообразных экскурсионных маршрутов и туров отдыха…Не остались в стороне и отельеры региона, путешественники могут выбрать и получить возврат средств за отдых в трех отелях Приладожья, двух на севере Республики Карелия в Беломорском районе и в 7 гостиницах города Петрозаводск", - сообщили в министерстве.

Как туристы смогут получить обратно потраченные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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