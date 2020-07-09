Минэк региона рассказал, куда будет потрачен миллиард рублей из Москвы

Федеральный центр перечислит Карелии один миллиард рублей до конца июля: деньги будут направлены на поддержку экономики отстающей республики.

Минэк Карелии заявил, что в республику до конца текущего месяца поступят денежные средства из Москвы в размере одного миллиарда рублей.

Напомним, ранее российское правительство утвердило правила финансирования отдельных программ развития проблемных регионов, к которым отнесена и Карелия. Субъекты будут ежегодно получать из федерального бюджета миллиард рублей до 2024 года.

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