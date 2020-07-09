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Минэк региона рассказал, куда будет потрачен миллиард рублей из Москвы

Новости. Экономика
12:07, 10 Июля 2020
фото: © Столица на Онего"/ © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов
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Федеральный центр перечислит Карелии один миллиард рублей до конца июля: деньги будут направлены на поддержку экономики отстающей республики.

Минэк Карелии заявил, что в республику до конца текущего месяца поступят денежные средства из Москвы в размере одного миллиарда рублей.

Напомним, ранее российское правительство утвердило правила финансирования отдельных программ развития проблемных регионов, к которым отнесена и Карелия. Субъекты будут ежегодно получать из федерального бюджета миллиард рублей до 2024 года.

Куда власть потратит миллиард, читайте на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-10 14:10:48
Нет страха за работу ни у кого. Все довольны, все смеются. До каких пор Москва будет кормить самобытных, которые спят и видят себя в Финляндии.
новый
2020-07-10 13:17:31
Щас у либерашек очередная истерика случится. Надо только занозу из магазина дождаться.
Гость
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