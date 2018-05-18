Минэкономразвития Карелии продлевает конкурс для молодежи

Победители могут выиграть неплохие призы.

Приняв участие в конкурсе "Портал госуслуг – наш помощник и друг", студенты и школьники муниципальных, государственных и негосударственных образовательных учреждений Карелии в возрасте от 14 до 17 лет могут выиграть bluetooth-наушники, bluetooth-колонку или портативное зарядное устройство.

Организатором конкурса является министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия при поддержке Карельского института развития образования. Призы для участников конкурса предоставляет компания "Ростелеком".

Конкурсные работы принимаются на региональном портале электронных услуг Карелии до 1 июля 2018 года по трем номинациям - "Лучшая электронная презентация", "Лучший информационный плакат", "Лучшая творческая работа".

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте "Госуслуги" и подтвердить свою личность, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный центр обслуживания.

На сайте "Госуслуги" граждане могут записаться на прием к врачу, оформить заявку на получение водительских прав или оформление загранпаспорта. При этом гражданину на оплату госпошлины предоставляется скидка 30%. А школьники могут узнать результаты ЕГЭ.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте министерства экономического развития и промышленности.

Подать заявку на участие в конкурсе можно здесь.