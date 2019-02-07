Минэкономразвития РФ наступает на заповедники

Российские экологи обеспокоены проектом поправок в земельное законодательство страны.

Министерство экономического развития РФ подготовило очередные поправки в земельное законодательство, которые, как считают российские экологи, угрожают заповедной системе страны и лесам на землях сельскохозяйственного назначения. В частности, министерский законопроект предусматривает переход от существующей сейчас системы категорий земель к так называемому территориальному зонированию - от семи нынешних категорий земель к семнадцати видам территориальных зон и пяти дополнительным типам территорий, которые могут включаться в разные территориальные зоны.

По мнению руководителя Лесного отдела Гринпис России Алексея Ярошенко, принятие этого законопроекта может значительно усилить хаос во многих отраслях экономики, в том числе в сельском и лесном хозяйстве. Однако наиболее разрушительными последствия его принятия могут оказаться для заповедной системы России (всех категорий особо охраняемых природных территорий) и для лесов, растущих на землях сельскохозяйственного назначения.

"Законопроект предусматривает значительное сокращение и, главное, сильную фрагментацию практически всех ныне существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Согласно законопроекту, в период с 1 января 2023 года по 1 января 2025 года федеральные и региональные органы власти, управляющие ООПТ, должны будут либо исключить из этих ООПТ "территории, не имеющие природоохранного назначения" (земли, занятые населенными пунктами и линейными сооружениями), либо принять решения об изъятии земельных участков для государственных нужд в целях обеспечения деятельности особо охраняемых природных территорий. Каких-либо критериев того, какие земли и в чью пользу изымать, в законе нет. Реализация этой нормы неизбежно приведет к фрагментации большинства особо охраняемых природных территорий, к превращению их из цельных природных комплексов в наборы разрозненных лоскутов. С природоохранной точки зрения крайне важно сохранение именно цельных и как можно более крупных природных комплексов - многие природные ценности просто невозможно сохранить в пределах небольших разрозненных участков; фактически предлагаемый Минэкономразвития законопроект просто уничтожит значительную часть особо охраняемых природных территорий. Создаст он проблемы и для тех, кто живет на ООПТ или в их окрестностях - поскольку теперь за каждый инфраструктурный объект придется спорить, мирно сосуществовать с системой ООПТ эти объекты больше не смогут", - отметил Ярошенко в "Лесном форуме Гринпис".

Аналогичная норма с аналогичными сроками предусматривается и для границ лесничеств - из них, согласно законопроекту, также необходимо будет исключить "территории, не имеющие лесохозяйственного назначения".

"По лесам на землях сельскохозяйственного назначения законопроект предусматривает, во-первых, отмену только что внесенной в Лесной кодекс РФ и еще даже не вступившей в силу статьи 123 - "Леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения", и во-вторых, полный запрет на лесовыращивание (кроме создания защитных лесных насаждений) в границах зон сельскохозяйственного назначения. Это уже вторая за последние несколько месяцев попытка Минэкономразвития протащить законопроект, предусматривающий разорение заповедной системы и отменяющий возможность лесовыращивания и вообще существования леса на брошенных сельскохозяйственных землях", - констатировал известный российский эколог.