Выяснилось, почему большинству семей отказывают в новых детских выплатах

Более 57% семей, написавших заявления о выплате пособий на детей от 8 до 17 лет, получили отказы.

Как сообщают «Ведомости», это следует из материалов Минфина, представленных на семинаре ведомства для представителей субъектов Федерации.

Основная причина отказа — превышение минимального дохода семьи для получения поддержки (43% случаев). Пособия положены только малоимущим.

За выплатами часто обращаются люди, которые субъективно считают, что у них низкие доходы, но, после всех расчетов выясняется, что они выше прожиточного минимума, пояснила проректор, директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова. Семьи могли неправильно оценить свой заработок из-за временного разрыва, который закладывается для оценки финансового состояния, считает эксперт, ведь речь идет не о текущем статусе, а о том, который был больше года назад. За это время финансовая ситуация в семье могла измениться.

По словам Овчаровой, правильнее оценивать доходы домашних хозяйств за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за пособием. Кроме того, нужно принимать во внимание те изменения, которые произошли в домашнем хозяйстве — если появились дети или если кто-то из родителей умер, — и с учетом этих изменений корректировать текущую доходную ситуацию семьи, предложила эксперт.

Вторая причина отказов — несоответствие критерию «нулевой доход» (27%), когда у домохозяйства полностью отсутствует официальный заработок. Объективными причинами отсутствия заработка считаются уход за детьми в многодетной семье, за ребенком до трех лет, регистрация в качестве безработного и ряд других.