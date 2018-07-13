11:01, 13 Июля 2018
Минфин ждет от бизнесменов Карелии предложений по изменению в налоговое законодательство
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Правительство Карелии планирует внесение изменений в региональное налоговое законодательство в 2019 году.
В настоящее время идет сбор предложений о поправках от бизнеса и органов власти. Все предложения обсуждаются на заседаниях специальной межведомственной группы.
Минфин Карелии обратился в предпринимателем с просьбой направить свои предложения по внесению изменений в налоговое законодательство в срок до 25 июля, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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