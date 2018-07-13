Минфин ждет от бизнесменов Карелии предложений по изменению в налоговое законодательство

Правительство Карелии планирует внесение изменений в региональное налоговое законодательство в 2019 году.

В настоящее время идет сбор предложений о поправках от бизнеса и органов власти. Все предложения обсуждаются на заседаниях специальной межведомственной группы.

Минфин Карелии обратился в предпринимателем с просьбой направить свои предложения по внесению изменений в налоговое законодательство в срок до 25 июля, сообщают "Вести Карелии".

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