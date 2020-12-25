Министр образования Карелии: "Достаточно сложно пришлось нам без лагерей"

В Карелии, встречающей в этом году полчища туристов, совсем не осталось места для оздоровительного отдыха детей. Ни один из стационарных лагерей в республике не работает.

Власти Карелии отчитались за летнюю оздоровительную кампанию-2029 работой пришкольных лагерей и организацией других малозатратных форм детского отдыха на базе образовательных учреждений. В результате из 2,5 тысяч детей, попавших в отчеты, только 54 ребенка смогли полноценно отдохнуть. Этих ребят, проживающих в районах, отнесенных к Арктической зоне, отправили в детский оздоровительный лагерь "Зори Анапы" в Краснодарский край.

"В Карелии огромный спрос на лагеря. Особенно в этом году, когда по сути выезд из региона из-за пандемии был ограничен. "Полярный круг" в Лоухском районе только и остался. Но это частный лагерь. Достаточно сложно пришлось нам без лагерей", – признался министр образования Карелии Роман Голубев.

Почему закрылись все стационарные лагеря в Карелии, читайте здесь.