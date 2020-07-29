Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования

Роман Голубев в соцсети опубликовал ответ на открытое обращение педагога Инессы Кузнецовой, рассказавшей о проблемах в сфере образования, которые из-за пандемии коронавируса ощущаются еще острее.

Напомним, учитель из "Петровского Дворца" Петрозаводска написала открытое письмо в адрес главы Карелии и министра образования республики.

"Обращаюсь к вам не только как школьный учитель, но и как житель Карелии, чьи дети учатся в муниципальном образовательном учреждении. Я считаю, что система школьного образования нашего региона находится на пороге если не коллапса, то, как минимум, очень серьезной проверки на прочность. На мой взгляд, учителя работают на пределе своих физических и эмоциональных возможностей", – написала педагог.

Министр образования Карелии Роман Голубев решил ответить на обращение Инессы Кузнецовой.

"В ответ на открытое обращение педагога Инессы Кузнецовой, готов дать столь же открытый ответ, потому что, безусловно, все вопросы, поднимаемые в обращении, а это: оплата труда педагогов, кадровые вопросы, переход на массовое дистанционное обучение во время пандемии коронавируса – являются очень важными и ежедневно находятся на повестке органов управления образованием, обсуждаются в профессиональных и общественных кругах", – написал министр.

Он отметил, что оплата труда педагогов в Карелии начисляется с учетом средней нагрузки 1,3-1,4 ставки, что связано с нехваткой кадров.

"На сегодняшний день по сравнению с предыдущим годом количество вакансий учителей сократилось на 25 процентов", – утверждает глава Минобразования РК.

Вместе с этим Роман Голубев заявил о повышении уровня оплаты труда, поддержке сельских учителей, оснащении образовательных учреждений техникой, об открытии современных образовательных центров и повышении профессиональной компетенции педагогов.

"Отдельно отмечу, что мы учли предложения, высказанные автором письма в ходе прежней переписки. Так, педагогическим работникам, задействованным в проведении ЕГЭ в этом году, была увеличена выплата в среднем на более чем 25%. Кроме того, при организации работы предметных комиссий республики по проверке ЕГЭ в 2020 году были созданы максимально возможные комфортные условия. Руководство Республики Карелия и Министерства образования региона открыто к конструктивным предложениям и обратной связи. Только таким образом, вместе, мы сможем открыто обсудить и быстро решить любые проблемы. Еще раз подчеркну, что мы готовимся начать учебный год 1 сентября в традиционно очном формате с соблюдением необходимых требований Роспотребнадзора. Но как будут развиваться события, сегодня не знает никто. В любом случае, и школы, и учителя республики готовы к работе", – заключил Голубев.