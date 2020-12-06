Министр образования Карелии рассказал, когда оценят влияние дистанта на качество обучения

Только по результатам Всероссийских проверочных работ можно будет оценить работу школ, которые перешли на дистанционное обучение, считает Роман Голубев.

"Если говорить в целом, то оценку тому, как справилась та или иная школа с дистанционным обучением, мы сможем дать чуть позже. Объективный и полный анализ мы получим тогда, когда будут известны результаты Всероссийских проверочных работ. Почти 30 тысяч школьников в Карелии во второй половине сентября – первой половине октября участвовали в написании этих работ. Результаты проверочных работ будут известны в середине декабря. И здесь мы увидим, каким школам нужно оказывать больше помощи. Для нас это важно в дальнейшей организации работы. Каждое учреждение по результатам ВПР получит свой набор рекомендаций, какие компетенции необходимо совершенствовать, какие курсы повышения квалификации предложить педагогам. Это серьезная работа для профессионального педагогического сообщества", - поделился министр образования Карелии.

Подробнее читайте в интервью с Романом Голубевым "Дистанционное обучение – это временная мера".