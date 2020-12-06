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Министр образования Карелии рассказал, когда оценят влияние дистанта на качество обучения

Новости. Общество
16:12, 07 Декабря 2020
фото: © petrsu.ru
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Только по результатам Всероссийских проверочных работ можно будет оценить работу школ, которые перешли на дистанционное обучение, считает Роман Голубев.

"Если говорить в целом, то оценку тому, как справилась та или иная школа с дистанционным обучением, мы сможем дать чуть позже. Объективный и полный анализ мы получим тогда, когда будут известны результаты Всероссийских проверочных работ. Почти 30 тысяч школьников в Карелии во второй половине сентября – первой половине октября участвовали в написании этих работ. Результаты проверочных работ будут известны в середине декабря. И здесь мы увидим, каким школам нужно оказывать больше помощи. Для нас это важно в дальнейшей организации работы. Каждое учреждение по результатам ВПР получит свой набор рекомендаций, какие компетенции необходимо совершенствовать, какие курсы повышения квалификации предложить педагогам. Это серьезная работа для профессионального педагогического сообщества", - поделился министр образования Карелии.

Подробнее читайте в интервью с Романом Голубевым "Дистанционное обучение – это временная мера".

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