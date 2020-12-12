Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал о проблемах и перспективах дистанционки в школах республики

Голубев ответил на вопросы: сказалась ли дистанционка на качестве знаний школьников после весеннего локдауна? С какими результатами придут учащиеся к концу этого учебного года, месяцами находясь на дистанте? С какими проблемами сегодня сталкиваются в школах?

Глава Карелии Артур Парфенчиков 3 декабря ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, отправив учеников начальной школы на зимние каникулы, а выпускников 9-х и 11-х классов - на дистант. На следующий день Артур Парфенчиков внес очередное изменение в распоряжение – учеников 4-х классов вместо досрочных каникул ждет дистанционная форма обучения до конца декабря. Ограничения не коснулись лишь малокомплектных сельских школ в районах, где эпидситуация не вызывает опасений, и коррекционных школ. Здесь дети имеют возможность учиться в очном режиме. Но 50 процентов школьников Карелии вынуждены осваивать программу дистанционно, что, по мнению большинства родителей, наносит вред здоровью и знаниям детей.

Несколько тысяч мам и пап в Карелии подписали в начале ноября петицию "За дневное очное обучение в школах, средних профессиональных и высших учебных заведениях". Когда школьники часами сидят у компьютера, а вся ответственность за объяснение и понимание материала детьми ложится на родителей, поскольку учителя чаще выполняют только контролирующую функцию, то о полноценном образовании говорить не приходится.

Сказалась ли дистанционка на качестве знаний школьников после весеннего локдауна? С какими результатами придут учащиеся к концу этого учебного года, месяцами находясь на дистанте? С какими проблемами сегодня сталкиваются в школах? На эти и другие вопросы "Столице на Онего" ответил министр образования Карелии Роман Голубев.

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